Den gennemsnitlige Softwareingeniør samlede kompensation in Sweden hos Polar spænder fra SEK 648K til SEK 887K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Polar's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/8/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$73.7K - $87.5K
Sweden
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$68.1K$73.7K$87.5K$93.2K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniør hos Polar in Sweden ligger på en årlig samlet kompensation på SEK 887,493. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Polar for Softwareingeniør rollen in Sweden er SEK 648,255.

