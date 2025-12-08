Virksomhedsoversigt
Pokémon
Pokémon Marketing Lønninger

Den gennemsnitlige Marketing samlede kompensation in United States hos Pokémon spænder fra $99.6K til $139K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Pokémon's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/8/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$108K - $131K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$99.6K$108K$131K$139K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Marketing hos Pokémon in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $139,200. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Pokémon for Marketing rollen in United States er $99,600.

