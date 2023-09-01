Virksomhedsoversigt
Pocket FM
Pocket FM Lønninger

Pocket FM's løn spænder fra $7,801 i samlet kompensation om året for en Forretningsanalytiker i den lave ende til $99,858 for en Softwareingeniørmanager i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Pocket FM. Sidst opdateret: 11/29/2025

Softwareingeniør
Median $24.5K

Backend Softwareingeniør

Produktmanager
Median $41.2K
Forretningsanalytiker
$7.8K

Produktdesigner
$23.1K
Programmanager
$38.4K
Softwareingeniørmanager
$99.9K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Pocket FM er Softwareingeniørmanager at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $99,858. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Pocket FM er $31,431.

