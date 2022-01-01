PNC Lønninger

Virksomhedsoversigt
PNC's løn spænder fra $47,760 i samlet kompensation om året for en Kundeservice i den lave ende til $218,900 for en Juridisk i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos PNC. Sidst opdateret: 11/27/2025

Softwareingeniør
C1 $80.6K
C2 $91.8K
C3 $97.5K
C4 $146K

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Kvalitetssikring (QA) Softwareingeniør

Dataingeniør

Site Reliability Ingeniør

Dataanalytiker
C1 $87.5K
C2 $97.2K
C3 $124K
C4 $133K
Produktmanager
C1 $81.3K
C2 $95.3K
C3 $101K
C4 $117K
C5 $149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Forretningsanalytiker
C2 $86.2K
C3 $115K
Softwareingeniørmanager
C4 $143K
C5 $182K
C6 $205K
Finansanalytiker
Median $105K
Projektmanager
Median $90.5K
Cybersikkerhedsanalytiker
Median $75K
Dataanalytiker
Median $105K
Informationsteknolog (IT)
Median $116K
Investeringsrådgiver
Median $144K
Salg
Median $110K
Produktdesigner
Median $123K
Bogholder
$66.7K
Administrativ assistent
$70.4K
Forretningsudvikling
$98.5K
Kundeservice
$47.8K
Data Science Manager
$186K
Human Resources
$206K
Juridisk
$219K
Ledelseskonsulent
$49.2K
Maskiningeniør
$75.4K
Ejendomsmægler
$116K
Rekrutterer
$79.6K
Løsningsarkitekt
$159K

Dataarkitekt

Cloud Sikkerhed Arkitekt

Teknisk programmanager
$74.7K
UX-forsker
$64.7K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos PNC er Juridisk at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $218,900. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos PNC er $102,856.

