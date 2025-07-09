Pluxee Lønninger

Virksomhedsoversigt
Pluxee's løn spænder fra $16,108 i samlet kompensation om året for en Softwareingeniør i den lave ende til $158,426 for en Produktmanager i den høje ende.

Forretningsdrift
$39.8K
Produktmanager
$158K
Softwareingeniør
$16.1K

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Pluxee er Produktmanager at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $158,426. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Pluxee er $39,781.

