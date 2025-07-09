Pluxee Lønninger

Pluxee's løn spænder fra $16,108 i samlet kompensation om året for en Softwareingeniør i den lave ende til $158,426 for en Produktmanager i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Pluxee . Sidst opdateret: 11/29/2025