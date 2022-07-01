Plexure Lønninger

Plexure's løn spænder fra $73,410 i samlet kompensation om året for en Softwareingeniør i den lave ende til $123,469 for en Løsningsarkitekt i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Plexure . Sidst opdateret: 11/28/2025