Playtech Lønninger

Playtech's løn spænder fra $16,444 i samlet kompensation om året for en Kundeservice i den lave ende til $180,900 for en Løsningsarkitekt i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Playtech. Sidst opdateret: 9/14/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $59.8K

Backend Softwareingeniør

Forretningsanalytiker
$63.3K
Kundeservice
$16.4K

Data Scientist
$44.4K
Human Resources
$71.3K
Produktdesign Leder
$61.1K
Produktleder
$36.1K
Projektleder
$48.6K
Rekrutterer
$30.7K
Software Engineering Leder
$75.4K
Løsningsarkitekt
$181K
Teknisk Programleder
$37.9K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Playtech er Løsningsarkitekt at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $180,900. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Playtech er $54,201.

