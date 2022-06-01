PLAYSTUDIOS Lønninger

PLAYSTUDIOS's løn spænder fra $10,251 i samlet kompensation om året for en Rekrutterer i den lave ende til $160,928 for en Produktleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos PLAYSTUDIOS . Sidst opdateret: 9/13/2025