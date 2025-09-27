Virksomhedsoversigt
Playrix
Playrix Finansanalytiker Lønninger

Den gennemsnitlige Finansanalytiker kompensationspakke in Ireland hos Playrix udgør i alt €71.6K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Playrix's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/27/2025

Median Pakke
company icon
Playrix
Financial Analyst
Dublin, DN, Ireland
Total per år
€71.6K
Niveau
-
Grundløn
€71.6K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
År i virksomheden
7 År
Års erfaring
12 År
Hvad er karriereniveauerne hos Playrix?

€142K

Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Akojọ oṣu ti o nsan owo giga julọ ti a sọ fun Finansanalytiker ni Playrix in Ireland joko ni apapọ isanwo ọdun ti €74,173. Eyi pẹlu oṣu ipilẹ ati eyikeyi isanwo ọja ipin ati awọn ẹbun.
Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni Playrix fun ipa Finansanalytiker in Ireland ni €71,601.

