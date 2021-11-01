Playrix Lønninger

Playrix's løn spænder fra $41,790 i samlet kompensation om året for en Produktdesigner i den lave ende til $102,977 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Playrix . Sidst opdateret: 9/13/2025