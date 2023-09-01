Virksomhedsoversigt
Performics
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

Performics Lønninger

Performics's løn spænder fra $6,848 i samlet kompensation om året for en Marketing in India i den lave ende til $122,113 for en Projektleder in United States i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Performics. Sidst opdateret: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Forretningsanalytiker
$76.5K
Marketing
$6.8K
Marketing Operations
$85.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Projektleder
$122K
Salg
$30.7K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Performics er Projektleder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $122,113. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Performics er $76,500.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Performics

Relaterede virksomheder

  • SoFi
  • DoorDash
  • Amazon
  • PayPal
  • Airbnb
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer