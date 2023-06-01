Paytient Lønninger

Paytient's løn spænder fra $110,970 i samlet kompensation om året for en Produktdesigner i den lave ende til $261,300 for en Rekrutterer i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Paytient . Sidst opdateret: 10/24/2025