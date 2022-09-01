Virksomhedsoversigt
Payscale
Payscale Lønninger

Payscale's løn spænder fra $80,400 i samlet kompensation om året for en Salg i den lave ende til $193,463 for en Cybersecurity Analyst i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Payscale. Sidst opdateret: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Software Ingeniør
Median $118K
Stabschef
$151K
Marketing
$155K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Produktleder
Median $121K
Salg
$80.4K
Cybersecurity Analyst
$193K
Software Engineering Leder
Median $175K
Løsningsarkitekt
$160K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Payscale er Cybersecurity Analyst at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $193,463. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Payscale er $153,425.

