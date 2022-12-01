Virksomhedsoversigt
Payoneer
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

Payoneer Lønninger

Payoneer's løn spænder fra $20,913 i samlet kompensation om året for en People Operations in Israel i den lave ende til $885,550 for en UX Researcher in United States i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Payoneer. Sidst opdateret: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Software Ingeniør
Median $115K

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Produktleder
Median $118K
Dataanalytiker
Median $85K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Software Engineering Leder
Median $179K
Revisor
$60.9K
Forretningsdriftsleder
$78.3K
Forretningsudvikling
$184K
Finansanalytiker
$358K
Information Technologist (IT)
$98.7K
People Operations
$20.9K
Produktdesigner
$72.4K
Programleder
$120K
Projektleder
$147K
Rekrutterer
$42.5K
Samlede Belønninger
$40.9K
UX Researcher
$886K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Payoneer er UX Researcher at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $885,550. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Payoneer er $106,605.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Payoneer

Relaterede virksomheder

  • Databricks
  • Microsoft
  • Roblox
  • Uber
  • PayPal
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer