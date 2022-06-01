Virksomhedsoversigt
Parker Hannifin
Parker Hannifin Lønninger

Parker Hannifin's løn spænder fra $58,808 i samlet kompensation om året for en Salg i den lave ende til $236,175 for en Data Scientist i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Parker Hannifin. Sidst opdateret: 9/13/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Software Ingeniør
Median $98.3K
Maskiningeniør
Median $84K
Rumfartsingeniør
$112K

Dataanalytiker
$79.6K
Data Scientist
$236K
Hardware Ingeniør
$138K
Human Resources
$134K
IT-teknolog
$80.4K
Materialeingeniør
$115K
Produktdesigner
$152K
Produktleder
$147K
Programleder
$118K
Projektleder
$77.4K
Salg
$58.8K
Andre ressourcer