Parafin Lønninger

Parafin's løn spænder fra $123,156 i samlet kompensation om året for en Forretningsdrift i den lave ende til $210,000 for en Software Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Parafin. Sidst opdateret: 10/13/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $210K

Backend Softwareingeniør

Forretningsdrift
$123K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Parafin er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Parafin er Software Ingeniør med en årlig samlet kompensation på $210,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Parafin er $166,578.

Andre ressourcer