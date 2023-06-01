Paradigm Health Lønninger

Paradigm Health's løn spænder fra $160,000 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $228,850 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Paradigm Health . Sidst opdateret: 10/24/2025