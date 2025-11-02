Virksomhedsoversigt
Papaya Global
Papaya Global Softwareingeniørmanager Lønninger

Den gennemsnitlige Softwareingeniørmanager kompensationspakke in Poland hos Papaya Global udgør i alt PLN 336K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Papaya Global's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/2/2025

Median Pakke
company icon
Papaya Global
Software Engineering Manager
hidden
Total per år
PLN 336K
Niveau
L3
Grundløn
PLN 336K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
År i virksomheden
0-1 År
Års erfaring
5-10 År
Hvad er karriereniveauerne hos Papaya Global?
Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 333K
Stripe logo
+PLN 74.7K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.2K
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Bidrag

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniørmanager hos Papaya Global in Poland ligger på en årlig samlet kompensation på PLN 381,072. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Papaya Global for Softwareingeniørmanager rollen in Poland er PLN 336,240.

