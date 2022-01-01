Panopto Lønninger

Panopto's løn spænder fra $49,305 i samlet kompensation om året for en People Operations i den lave ende til $201,000 for en Software Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Panopto . Sidst opdateret: 10/24/2025