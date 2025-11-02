Softwareingeniør kompensation in United States hos Pandora spænder fra $163K pr. year for Software Engineer III til $270K pr. year for Staff Software Engineer. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $195K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Pandora's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/2/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer III
$163K
$130K
$20K
$12.8K
Senior Software Engineer
$206K
$161K
$29K
$16K
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Pandora er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)