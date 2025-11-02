Virksomhedsoversigt
Pandora
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Salg

  • Alle Salg Lønninger

Pandora Salg Lønninger

Den gennemsnitlige Salg samlede kompensation in Canada hos Pandora spænder fra CA$57.6K til CA$81.8K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Pandora's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/2/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

CA$65.5K - CA$77.6K
Canada
Almindeligt Interval
Muligt Interval
CA$57.6KCA$65.5KCA$77.6KCA$81.8K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Vi behøver kun 2 flere Salg indberetningers hos Pandora for at låse op!

Inviter dine venner og netværk til anonymt at tilføje lønninger på under 60 sekunder. Flere data betyder bedre indsigt for jobsøgende som dig og vores fællesskab!

💰 Se Alle Lønninger

💪 Bidrag Din Løn

Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Pandora er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)



Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Salg tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Salg hos Pandora in Canada ligger på en årlig samlet kompensation på CA$81,829. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Pandora for Salg rollen in Canada er CA$57,636.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Pandora

Relaterede virksomheder

  • One Medical
  • Yelp
  • Etsy
  • Grubhub
  • LendingClub
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer