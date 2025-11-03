Softwareingeniør kompensation in United States hos Panasonic spænder fra $108K pr. year for L1 til $168K pr. year for L4. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $156K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Panasonic's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/3/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
L1
$108K
$102K
$333
$5.8K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$147K
$135K
$0
$11.4K
L4
$168K
$155K
$0
$13K
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
