Den gennemsnitlige Produktmanager kompensationspakke in United States hos Panasonic udgør i alt $187K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Panasonic's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/3/2025

Median Pakke
company icon
Panasonic
Senior Product Manager
Lake Forest, CA
Total per år
$187K
Niveau
L4
Grundløn
$170K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$17K
År i virksomheden
0 År
Års erfaring
10 År
Hvad er karriereniveauerne hos Panasonic?
Seneste Lønindsendelser
OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Produktmanager hos Panasonic in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $234,900. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Panasonic for Produktmanager rollen in United States er $200,000.

