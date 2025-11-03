Virksomhedsoversigt
Palo Alto Networks
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
Palo Alto Networks Total Rewards Lønninger

Den gennemsnitlige Total Rewards samlede kompensation in Netherlands hos Palo Alto Networks spænder fra €83.2K til €116K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Palo Alto Networks's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/3/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

€90.2K - €109K
Netherlands
Almindeligt Interval
Muligt Interval
€83.2K€90.2K€109K€116K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Palo Alto Networks er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Total Rewards hos Palo Alto Networks in Netherlands ligger på en årlig samlet kompensation på €116,223. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Palo Alto Networks for Total Rewards rollen in Netherlands er €83,160.

Andre ressourcer