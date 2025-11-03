Virksomhedsoversigt

Den gennemsnitlige Teknisk programmanager kompensationspakke in United States hos Palo Alto Networks udgør i alt $180K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Palo Alto Networks's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/3/2025

Median Pakke
company icon
Palo Alto Networks
Technical Program Manager
Santa Clara, CA
Total per år
$180K
Niveau
8
Grundløn
$125K
Stock (/yr)
$40K
Bonus
$15K
År i virksomheden
3 År
Års erfaring
5 År
Hvad er karriereniveauerne hos Palo Alto Networks?
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Palo Alto Networks er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Palo Alto Networks er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Teknisk programmanager hos Palo Alto Networks in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $340,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Palo Alto Networks for Teknisk programmanager rollen in United States er $222,000.

