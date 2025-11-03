Virksomhedsoversigt
Palo Alto Networks
  • Lønninger
  • Cybersikkerhedsanalytiker

  • Alle Cybersikkerhedsanalytiker Lønninger

Palo Alto Networks Cybersikkerhedsanalytiker Lønninger

Den gennemsnitlige Cybersikkerhedsanalytiker kompensationspakke hos Palo Alto Networks udgør i alt ₪503K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Palo Alto Networks's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/3/2025

Median Pakke
company icon
Palo Alto Networks
Cybersecurity Analyst
Tel Aviv, TA, Israel
Total per år
₪503K
Niveau
hidden
Grundløn
₪389K
Stock (/yr)
₪71.5K
Bonus
₪42.9K
År i virksomheden
0-1 År
Års erfaring
2-4 År
Hvad er karriereniveauerne hos Palo Alto Networks?
Block logo
+₪199K
Robinhood logo
+₪305K
Stripe logo
+₪68.5K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.4K
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Palo Alto Networks er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Palo Alto Networks er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Cybersikkerhedsanalytiker hos Palo Alto Networks ligger på en årlig samlet kompensation på ₪809,760. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Palo Alto Networks for Cybersikkerhedsanalytiker rollen er ₪516,426.

Andre ressourcer