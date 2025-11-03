Virksomhedsoversigt
Palo Alto Networks
Palo Alto Networks Elektroingeniør Lønninger

Den gennemsnitlige Elektroingeniør samlede kompensation in United States hos Palo Alto Networks spænder fra $293K til $409K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Palo Alto Networks's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/3/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$318K - $385K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$293K$318K$385K$409K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Palo Alto Networks er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Elektroingeniør hos Palo Alto Networks in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $409,480. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Palo Alto Networks for Elektroingeniør rollen in United States er $292,990.

Andre ressourcer