Paisabazaar
Den gennemsnitlige Dataanalytiker kompensationspakke in India hos Paisabazaar udgør i alt ₹1.05M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Paisabazaar's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/1/2025

Median Pakke
company icon
Paisabazaar
Data Analyst
Gurgaon, HR, India
Total per år
₹1.05M
Niveau
L1
Grundløn
₹1.05M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År i virksomheden
2 År
Års erfaring
2 År
Hvad er karriereniveauerne hos Paisabazaar?
Seneste Lønindsendelser
Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Dataanalytiker hos Paisabazaar in India ligger på en årlig samlet kompensation på ₹5,956,763. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Paisabazaar for Dataanalytiker rollen in India er ₹1,039,495.

