Outbrain Lønninger

Outbrain's løn spænder fra $92,816 i samlet kompensation om året for en Dataanalytiker i den lave ende til $231,915 for en Salg i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Outbrain . Sidst opdateret: 9/10/2025