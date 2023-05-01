Virksomhedsoversigt
Outbrain
Outbrain Lønninger

Outbrain's løn spænder fra $92,816 i samlet kompensation om året for en Dataanalytiker i den lave ende til $231,915 for en Salg i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Outbrain. Sidst opdateret: 9/10/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $110K
Software Engineering Leder
Median $130K
Dataanalytiker
$92.8K

Data Scientist
$108K
IT-teknolog
$136K
Salg
$232K
OSS

A função com maior remuneração relatada na Outbrain é Salg at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $231,915. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Outbrain é $119,773.

Andre ressourcer