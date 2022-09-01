Otter.ai Lønninger

Otter.ai's løn spænder fra $183,600 i samlet kompensation om året for en Grafisk Designer i den lave ende til $200,500 for en Software Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Otter.ai . Sidst opdateret: 9/10/2025