Otta Lønninger

Otta's løn spænder fra $74,661 i samlet kompensation om året for en Marketing i den lave ende til $109,631 for en Produktleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Otta. Sidst opdateret: 9/10/2025

$160K

Marketing
$74.7K
Produktleder
$110K
Software Ingeniør
Median $82.1K

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Otta er Produktleder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $109,631. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Otta er $82,147.

