Den gennemsnitlige Softwareingeniør kompensationspakke in Poland hos Orsted udgør i alt PLN 282K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Orsted's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/29/2025

Median Pakke
company icon
Orsted
Backend Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Total per år
PLN 282K
Niveau
L5
Grundløn
PLN 282K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
År i virksomheden
2 År
Års erfaring
8 År
Hvad er karriereniveauerne hos Orsted?
Block logo
+PLN 215K
Robinhood logo
+PLN 330K
Stripe logo
+PLN 74.1K
Datadog logo
+PLN 130K
Verily logo
+PLN 81.5K
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlønninger

Bidrag

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniør hos Orsted in Poland ligger på en årlig samlet kompensation på PLN 320,208. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Orsted for Softwareingeniør rollen in Poland er PLN 235,439.

