O'Reilly Media
O'Reilly Media Lønninger

O'Reilly Media's løn spænder fra $115,150 i samlet kompensation om året for en Data Scientist i den lave ende til $175,096 for en Produktleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos O'Reilly Media. Sidst opdateret: 9/17/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $139K
Data Scientist
$115K
Produktdesigner
$129K

Produktleder
$175K
OSS

The highest paying role reported at O'Reilly Media is Produktleder at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $175,096. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at O'Reilly Media is $134,175.

