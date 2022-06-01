Virksomhedsoversigt
OneMain Financial
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

OneMain Financial Lønninger

OneMain Financial's løn spænder fra $80,400 i samlet kompensation om året for en Forretningsanalytiker i den lave ende til $211,050 for en Finansanalytiker i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos OneMain Financial. Sidst opdateret: 9/10/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Produktleder
Median $127K
Data Scientist
Median $150K
Software Ingeniør
Median $86.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Forretningsanalytiker
$80.4K
Virksomhedsudvikling
$101K
Dataanalytiker
$85.4K
Finansanalytiker
$211K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


OSS

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-OneMain Financial הוא Finansanalytiker at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $211,050. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-OneMain Financial הוא $100,500.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for OneMain Financial

Relaterede virksomheder

  • Nelnet
  • Rocket Mortgage
  • Citi
  • loanDepot
  • Navient
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer