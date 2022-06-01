OneMagnify Lønninger

OneMagnify's løn spænder fra $69,650 i samlet kompensation om året for en Dataanalytiker i den lave ende til $115,000 for en Dataanalytiker i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos OneMagnify . Sidst opdateret: 11/27/2025