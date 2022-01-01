Omnicell Lønninger

Virksomhedskatalog
Omnicell
Omnicells løninterval spænder fra $48,108 i total kompensation årligt for en Produktchef i den nedre ende til $278,600 for en IT-specialist i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Omnicell. Sidst opdateret: 8/11/2025

$160K

Softwareingeniør
Median $135K

Fuld stakk softwareingeniør

Produktchef
Median $48.1K
Forretningsanalytiker
$108K

IT-specialist
$279K
Maskiningeniør
$79.6K
Produktdesigner
$145K
Rekrutteringskonsulent
$122K
Software Engineering Leder
$203K
Den højest betalende rolle rapporteret hos Omnicell er IT-specialist at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $278,600. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Omnicell er $128,700.

