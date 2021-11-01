Virksomhedskatalog
OMERS Private Equity
OMERS Private Equity Lønninger

OMERS Private Equitys løninterval spænder fra $60,300 i total kompensation årligt for en Finansanalytiker i den nedre ende til $143,503 for en Software Engineering Leder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos OMERS Private Equity. Sidst opdateret: 8/11/2025

$160K

Administrativ assistent
$62.2K
Datascientist
$112K
Finansanalytiker
$60.3K

Marketing
$96.5K
Softwareingeniør
$75.2K
Software Engineering Leder
$144K
Ofte stillede spørgsmål

The highest paying role reported at OMERS Private Equity is Software Engineering Leder at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $143,503. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at OMERS Private Equity is $85,853.

