Virksomhedsoversigt
Okta
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

Okta Lønninger

Okta's løn spænder fra $66,000 i samlet kompensation om året for en Administrativ Assistent i den lave ende til $868,333 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Okta. Sidst opdateret: 9/17/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Software Ingeniør
Software Engineer 1 $172K
Software Engineer 2 $188K
Senior Software Engineer $223K
Staff Software Engineer $309K
Principal Software Engineer $351K
Architect $425K

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Kvalitetssikring (KS) Softwareingeniør

Site Pålideligheds Ingeniør

Software Engineering Leder
Manager $304K
Sr. Manager $354K
Director $392K
Sr. Director $868K
Produktleder
Product Manager $229K
Senior Product Manager $273K
Group Product Manager $339K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Marketing
Senior Marketing Manager $245K
Marketing Director $400K

Produktmarketing Manager

Salgsingeniør
Median $200K
Salg
Median $195K
Løsningsarkitekt
Median $213K

Cloud Sikkerhedsarkitekt

Teknisk Programleder
Median $220K
Produktdesigner
Median $143K

UX Designer

IT-teknolog
Median $185K
Forretningsdrift
Median $240K
Forretningsanalytiker
Median $257K
Kundeservice
Median $150K
Programleder
Median $249K
Rekrutterer
Median $166K
Administrativ Assistent
Median $66K
Revisor
$310K

Teknisk Bogholder

Forretningsdriftsleder
$210K
Forretningsudvikling
$76.5K
Stabschef
$169K
Kundesucces
$149K
Dataanalytiker
$213K
Data Scientist
$206K
Finansanalytiker
$221K
Human Resources
$184K
Juridisk
$214K
Cybersikkerhedsanalytiker
$145K
Teknisk Kundeansvarlig
$141K
Teknisk Skribent
Median $144K
UX Researcher
$118K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Optjeningsplan

33.4%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Okta er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.4% optjenes i 1st-ÅR (33.40% årligt)

  • 33.3% optjenes i 2nd-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 3rd-ÅR (33.30% årligt)

No cliff

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Okta er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)

No cliff

Har du et spørgsmål? Spørg fællesskabet.

Besøg Levels.fyi-fællesskabet for at interagere med medarbejdere på tværs af forskellige virksomheder, få karrieretips og meget mere.

Besøg nu!

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Okta er Software Engineering Leder at the Sr. Director level med en årlig samlet kompensation på $868,333. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Okta er $213,060.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Okta

Relaterede virksomheder

  • Salesforce
  • Palantir
  • Twilio
  • Palo Alto Networks
  • Splunk
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer