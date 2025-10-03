Virksomhedsoversigt
Ocado Group
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Software Ingeniør
  • E2

Software Ingeniør Niveau

E2

Niveauer hos Ocado Group

Sammenlign Niveauer
  1. E1Software Engineer
  2. E2Senior Software Engineer
  3. E3Staff Software Engineer
    4. Vis 0 Flere Niveauer
Gennemsnit Årligt Samlet Kompensation
£84,696
Grundløn
£80,664
Aktietildeling ()
£4,032
Bonus
£0

£160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på £30K+ (nogle gange £300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Seneste Lønoplysninger
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger
Har du et spørgsmål? Spørg fællesskabet.

Besøg Levels.fyi-fællesskabet for at interagere med medarbejdere på tværs af forskellige virksomheder, få karrieretips og meget mere.

Besøg nu!

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Ocado Group

Relaterede virksomheder

  • IGT
  • Serco
  • Sainsbury's
  • RS Components
  • BT
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer