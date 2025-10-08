Virksomhedsoversigt
Nureva
Nureva Full-Stack Softwareingeniør Lønninger

Den gennemsnitlige Full-Stack Softwareingeniør kompensationspakke in Canada hos Nureva udgør i alt CA$74.7K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Nureva's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/8/2025

Median Pakke
company icon
Nureva
Software Engineer
Calgary, AB, Canada
Total per år
CA$74.7K
Niveau
L1
Grundløn
CA$74.7K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
År i virksomheden
0 År
Års erfaring
0 År
Hvad er karriereniveauerne hos Nureva?

CA$225K

Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Full-Stack Softwareingeniør hos Nureva in Canada ligger på en årlig samlet kompensation på CA$95,120. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Nureva for Full-Stack Softwareingeniør rollen in Canada er CA$73,612.

Andre ressourcer