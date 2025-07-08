NPCI Lønninger

NPCI's løn spænder fra $9,353 i samlet kompensation om året for en Softwareingeniør i den lave ende til $18,085 for en Produktmanager i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos NPCI . Sidst opdateret: 11/28/2025