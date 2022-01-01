Virksomhedsoversigt
Novartis
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

Novartis Lønninger

Novartis's løn spænder fra $2,460 i samlet kompensation om året for en Revisor i den lave ende til $540,000 for en Forretningsudvikling i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Novartis. Sidst opdateret: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Data Scientist
Median $150K
Dataanalytiker
Median $10.1K
Software Ingeniør
Median $125K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Data Science Leder
Median $31.5K
Forretningsudvikling
Median $540K
Løsningsarkitekt
Median $79.4K
Maskiningeniør
Median $100K
Revisor
$2.5K
Administrativ Assistent
$14.7K
Biomedicinsk Ingeniør
$229K
Forretningsdrift
$24.4K
Forretningsdriftsleder
$269K
Forretningsanalytiker
$75.3K
Kundeservice
$79.6K
Finansanalytiker
$122K
Human Resources
$167K
Information Technologist (IT)
$94.7K
Ledelseskonsulent
$281K
Marketing Operations
$26.8K
Produktdesign Leder
$64.3K
Produktleder
$94.7K
Programleder
$125K
Projektleder
$24.9K
Salg
$101K
Cybersecurity Analyst
$197K
Software Engineering Leder
$163K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Novartis er Forretningsudvikling med en årlig samlet kompensation på $540,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Novartis er $97,354.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Novartis

Relaterede virksomheder

  • UBS
  • Dell Technologies
  • AstraZeneca
  • Roivant Sciences
  • LivaNova
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer