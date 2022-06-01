Novant Health Lønninger

Novant Health's løn spænder fra $44,845 i samlet kompensation om året for en Information Technologist (IT) i den lave ende til $148,852 for en Data Scientist i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Novant Health . Sidst opdateret: 10/23/2025