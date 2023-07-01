Nova Lønninger

Nova's løn spænder fra $47,678 i samlet kompensation om året for en Softwareingeniør i den lave ende til $150,750 for en Maskiningeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Nova . Sidst opdateret: 11/28/2025