Nova Credit
Nova Credit Lønninger

Nova Credit's løn spænder fra $110,550 i samlet kompensation om året for en Rekrutterer i den lave ende til $174,125 for en Produktleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Nova Credit. Sidst opdateret: 10/23/2025

Software Ingeniør
Median $135K
Data Scientist
$113K
Juridisk
$143K

Marketing
$156K
Produktleder
$174K
Rekrutterer
$111K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Nova Credit er Produktleder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $174,125. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Nova Credit er $138,784.

