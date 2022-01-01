Nova Credit Lønninger

Nova Credit's løn spænder fra $110,550 i samlet kompensation om året for en Rekrutterer i den lave ende til $174,125 for en Produktleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Nova Credit . Sidst opdateret: 10/23/2025