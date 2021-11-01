NOV Lønninger

NOV's løn spænder fra $50,250 i samlet kompensation om året for en Kundeservice Operations i den lave ende til $208,035 for en Data Science Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos NOV . Sidst opdateret: 10/23/2025