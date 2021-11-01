Virksomhedsoversigt
NOV
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

NOV Lønninger

NOV's løn spænder fra $50,250 i samlet kompensation om året for en Kundeservice Operations i den lave ende til $208,035 for en Data Science Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos NOV. Sidst opdateret: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Data Scientist
Median $82.5K
Software Ingeniør
Median $94.5K
Løsningsarkitekt
Median $149K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Forretningsudvikling
$191K
Kundeservice Operations
$50.3K
Data Science Leder
$208K
Produktdesigner
$109K
Produktleder
$136K
Projektleder
$96.9K
Salgsingeniør
$122K
Cybersecurity Analyst
$51K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos NOV er Data Science Leder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $208,035. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos NOV er $109,450.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for NOV

Relaterede virksomheder

  • ExxonMobil
  • Phillips 66
  • Dominion Energy
  • Halliburton
  • Marathon Petroleum
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer