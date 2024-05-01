Virksomhedsoversigt
Nous
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

Nous Lønninger

Nous's løn spænder fra $14,634 i samlet kompensation om året for en Forretningsudvikling i den lave ende til $96,515 for en Software Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Nous. Sidst opdateret: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Forretningsudvikling
$14.6K
Ledelseskonsulent
$63.6K
Marketing
$60.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Software Ingeniør
$96.5K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Nous er Software Ingeniør at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $96,515. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Nous er $62,009.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Nous

Relaterede virksomheder

  • Tesla
  • SoFi
  • Uber
  • Microsoft
  • Flipkart
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer