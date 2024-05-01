Nous Lønninger

Nous's løn spænder fra $14,634 i samlet kompensation om året for en Forretningsudvikling i den lave ende til $96,515 for en Software Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Nous . Sidst opdateret: 10/23/2025