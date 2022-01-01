notonthehighstreet Lønninger

notonthehighstreet's løn spænder fra $112,649 i samlet kompensation om året for en Produktleder i den lave ende til $146,793 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos notonthehighstreet . Sidst opdateret: 10/23/2025