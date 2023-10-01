NOS Lønninger

NOS's løn spænder fra $23,736 i samlet kompensation om året for en Dataanalytiker i den lave ende til $58,309 for en Software Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos NOS . Sidst opdateret: 10/23/2025