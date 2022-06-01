Norwegian Cruise Line Lønninger

Norwegian Cruise Line's løn spænder fra $78,400 i samlet kompensation om året for en Finansanalytiker i den lave ende til $142,035 for en Cybersikkerhedsanalytiker i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Norwegian Cruise Line . Sidst opdateret: 11/28/2025